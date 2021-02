Il covid miete una nuova vittima tra gli ospiti di Casa Serena. È Il quarto decesso

Si tratta di una donna di 93 anni ospite da pochissime nella residenza per anziani di Cassano allo Ionio. Il sindaco Papasso “sempre più necessario proteggere le persone fragili”

.

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Quarto decesso per Covid tra gli ospiti di Casa Serena, l’istituto per anziani di Cassano dove la quasi totalità degli ospiti (ed anche alcune suore), due settimane fa, è risultata positiva al coronavirus. Si tratta di A.D., una donna di 93 anni. Il sindaco di Cassano, Gianni Papasso, con un post pubblicato sulla sua pagina facebook ha espresso le sue condoglianze e la vicinanza alla famiglia. “Purtroppo anche la signora A. D., ospite da pochissime settimane di Casa Serena, sebbene affetta da altre gravi patologie – afferma Papasso – ci ha lasciati a causa del Covid. Con grande dispiacere, rivolgo alla signora l’ultimo saluto e l’abbraccio della città e alla sua famiglia le mie più affettuose condoglianze e quelle dell’amministrazione tutta”. “Un virus terribile – aggiunge Papasso – che miete le sue vittime soprattutto tra le persone fragili, come gli anziani, che noi tutti abbiamo il dovere di proteggere, adottando comportamenti prudenti e rispettando le regole di distanziamento sociale”.