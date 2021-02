A Lungro screening gratuito a studenti, docenti e personale scolastico

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Italia Coltivatori, in collaborazione con i volontari “G. Matteotti onlus”, l‘istituto professionale e il Liceo Scientifico, per permettere il rientro a scuola in sicurezza

LUNGRO (CS) – Nella giornata di ieri, nel piazzale della “Casa della musica” di Lungro, è stato effettuato il monitoraggio con tamponi antigenici rapidi sui docenti, il personale Ata e gli studenti dell’istituto professionale e del Liceo Scientifico che hanno ripreso le lezioni in presenza, secondo le indicazioni della Regione Calabria. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Italia Coltivatori, in collaborazione con la dirigenza dell’istituto omnicomprensivo e la fattiva operatività dell’associazione “G. Matteotti onlus”.

L’attività di monitoraggio sul mondo della scuola, al fine di permettere un rientro in sicurezza tra i banchi di scuola e garantire sicurezza alle famiglie, segue quello già condotto sulla popolazione lungrese e gli studenti della scuola secondaria di primo grado del borgo arberesh.

“Ancora una volta dimostriamo di essere un’associazione che guarda ai bisogni del territorio – ha spiegato il presidente provinciale Aic, Giuseppino Santonianni – sapendo coniugare gli interessi dei coltivatori con quelli di tutti i cittadini. In questo momento la salute è un bene imprescindibile al quale tutti dobbiamo dare il contributo possibile ed è quello che stiamo facendo lavorando in prima linea per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza dei territori e dei cittadini”.