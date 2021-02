La droga nascosta nel caminetto, arrestato 27enne di Corigliano

La droga nascosta nel caminetto di casa del 27enne è stata rintracciata grazie al fiuto di “Enno”. Il ragazzo è accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio

CORIGLIANO CALABRO (CS) – I carabinieri hanno arrestato un 27enne del posto per l’ipotesi di reato detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nella prima mattinata di oggi i militari hanno fermato il ragazzo a bordo di un motoveicolo privo della patente di guida, perché mai conseguita. Inoltre, sulla base dei precedenti del ragazzo e delle informazioni in possesso dei militari, è stata effettuata una perquisizione domiciliare, nel centro storico di Corigliano. I carabinieri, supportati dal cane “Enno”, hanno rinvenuto quattro dosi di cocaina già perfettamente confezionate e pronte per la vendita, nonché altre due di marijuana e dei frammenti di hashish, tutto nascosto nel caminetto della casa. Ritrovati anche dei pezzi di carta sui cui il 27enne aveva riportato i nominativi degli assuntori e i relativi importi da ricevere. Sia la sostanza stupefacente che il materiale sono stati sottoposti a sequestro penale. Il ragazzo, invece, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, nonché deferito all’A.G. per guida senza patente, con recidiva nella medesima infrazione nell’ultimo biennio. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo ed affidato alla depositeria giudiziale.