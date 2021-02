Rossano: ruba bottiglie di superalcolici dal supermercato, arrestato 47enne

I carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato. L’uomo aveva rubato tre bottiglie di superalcolici

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – In manette per aver rubato tre bottiglie di superalcolici del valore di una cinquantina d’euro. I carabinieri di Rossano hanno arrestato ieri per il reato di furto aggravato A. D., rossanese di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine. Al 112 è arrivata la segnalazione di un furto all’interno del supermercato Conad nello scalo di Rossano da parte di un uomo che era stato scoperto dagli stessi dipendenti dell’esercizio commerciale e che si era dato alla fuga. Intervenuti sul posto i militari lo hanno rintracciato e portato in caserma.

All’esito dei controlli, è stato trovato in possesso di tre bottiglie di superalcolici per un valore complessivo di una cinquantina di euro. Le indagini si sono avvalse anche dalle testimonianze di persone che si trovavano in quel momento sul posto e dall’analisi dei video degli impianti di videosorveglianza. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita al supermercato.