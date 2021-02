Amendolara, bitumazione e completamento marciapiedi alla Marina

Nuovi interventi nell’area Marina di Amendolara che ha ottenuto altri tre importanti finanziamenti per quanto riguarda le opere di urbanizzazione

AMENDOLARA (CS) – Un finanziamento regionale di 185.000 euro per sistemare manto stradale e per l’efficientamento energetico in contrada Torre Spaccata, nell’area circostante la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” sino alla torre. Il Comune di Amendolara, per via dei tempi ristrettissimi previsti dal bando, è stato l’unico a partecipare e ad ottenere questo finanziamento con il progetto presentato a tempo di record, su impulso del sindaco Antonello Ciminelli, dal R.U.P. Rocco Tucci, responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.

Altro finanziamento regionale di 150.000 euro per la bitumazione del corso principale di Amendolara Marina e nello specifico via Lagaria e Corso Calabria, con la dovuta segnaletica orizzontale. Per questa estate i lavori saranno completati e la Marina potrà godere così, per la prima volta, di un completo restyling del manto stradale. Infine con un finanziamento statale di 100.000 euro saranno completati i nuovi marciapiedi in Marina.

«Nonostante l’emergenza sanitaria in atto, la macchina amministrativa non si è mai fermata – dichiara il sindaco Ciminelli -. Stiamo ottenendo finanziamenti importanti che miglioreranno ulteriormente l’urbanistica del nostro paese, pronto a ripartire anche in chiave turistica».