Schiavonea: viola il coprifuoco, evade dai domiciliari e tenta la fuga dalla caserma

I carabinieri di Corigliano hanno arrestato un 19enne del posto per le ipotesi di reato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – I fatti risalgono a ieri notte quando i carabinieri hanno fermato il giovane, di 19 anni, ad un distributore automatico di sigarette, a Schiavonea scoprendo non solo che aveva violato il coprifuoco previsto dalle 22 alle 5, ma soprattutto l’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Gip di Castrovillari, alla quale era sottoposto dal dicembre scorso.

Il giovane infatti era detenuto per una rapina aggravata compiuta a mano armata a novembre, ai danni di un tabaccaio del posto e che aveva destato molta allarme fra i residenti. Portato in caserma, durante le attività di rito, ha tentato di scappare dalla caserma, spintonando i militari, ma è stato prontamente bloccato.

Ora il giovane si trova nella Casa Circondariale di Castrovillari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo e nei suoi confronti è stata anche elevata la sanzione pecuniaria prevista dal DPCM in vigore per la violazione del lockdown notturno.