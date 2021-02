Schiavonea, sgomberata palazzina occupata abusivamente da migranti

Le persone che avevano occupato il palazzo a tre piani, saranno alloggiate altrove. Stasi: “l’azione è mirata ad evitare che si creino condizioni di ghettizzazione che spesso portano all’illegalità”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Si sono svolte questa mattina le operazioni di sgombero di una palazzina, occupata abusivamente da una ventina di migranti dediti ai lavori stagionali nei campi, a Schiavonea frazione di Corigliano Rossano. Al momento dell’azione di sgombero nella palazzina c’erano solo cinque immigrati. L’intervento è stato attuato in esecuzione di un’ordinanza firmata dal sindaco Stasi che ha incaricato l’ufficio manutenzione per la messa in sicurezza dell’immobile ed i servizi sociali per trovare un nuovo alloggio a quanti saranno mandati via dall’abitazione abusiva.

Le forze dell’ordine hanno proceduto all’identificazione degli immigrati che sono anche stati sottoposti a tampone faringeo per il covid 19. Sul posto erano presenti, oltre al sindaco Flavio Stasi, le forze dell’ordine, i vigili del Fuoco e la Polizia municipale.

“L’azione di questa mattina – ha detto il sindaco Stasi – è mirata ad evitare che si creino condizioni di ghettizzazione che spesso portano all’illegalità. Queste persone sono spesso sfruttate nei campi e vivono in condizioni igienico sanitarie scarse che in questo periodo di pandemia causano problemi ancora più gravi”.