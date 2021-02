Frane, Abatemarco gravemente danneggiato. Disagi per 25 Comuni della provincia

Una serie di eventi franosi registrati nelle ultime ore hanno causato il danneggiamento dell’Abatemarco, il più rilevante degli acquedotti regionali e dal quale dipende l’erogazione di 25 Comuni della provincia di Cosenza

COSENZA – Il maltempo delle ultime ore ha gravemente danneggiato il più importante acquedotto della provincia di Cosenza che serve 25 Comuni. La Sorical che è già al lavoro e monitora la situazione ha comunicato che nel territorio di Rota Greca si sta procedendo ad una doppia riparazione della condotta che alimenta i Comuni ricadenti nel tratto compreso tra Mongrassano centro a Montalto Uffugo centro. L’ultimazione dei lavori è prevista nella notte.

Situazione grave a San Donato di Ninea dove si sono staccate delle vere e proprie colate di fango e detriti sulle pendici del monte Mula ed hanno investito in pieno la condotta principale dell’acquedotto Abatemarco. Le frane hanno investito l’acquedotto sia nella tratta sommitale, dove una condotta in acciaio del diametro di 1 metro collega la galleria di Monte Mula, ove vengono raccolte tutte le acque che alimentano l’acquedotto, che la vasca di carico da cui hanno origine le condotte adduttrici che giungono fino ai serbatoi della città di Cosenza.

I dissesti, con ogni probabilità originati dalle copiose piogge degli ultimi giorni sono di estrema gravità ed hanno trascinato nel loro moto, alberi ad alto fusto e decine di migliaia di metri cubi di fanghi e detriti. Le squadre operative della Sorical si sono immediatamente attivate ed hanno potuto raggiungere i luoghi solo a piedi a causa della tipologia di terreno tra i fitti boschi che ammantano le aree interessate.

Domattina all’alba, sarà riavviato l’acquedotto sotto lo stretto monitoraggio di squadre specializzate mentre Sorical ha già attivato le migliori imprese del settore per iniziare dapprima le operazioni di rimessa in sicurezza delle condotte nelle aree franate. Nei giorni successivi, di concerto con la Protezione civile che è già stata informata degli eventi, si valuteranmo le più opportune azioni per intervenire al meglio sulle frane.