Vita da cani. Così 7 donne lottano e combattono il randagismo a Corigliano-Rossano

“Facciamo Branco” è l’associazione di volontariato composta da 7 donne. Per amore degli animali abbandonati e contro un destino troppe volte già scritto, lottano e combattono ogni giorni il triste fenomeno del randagismo senza fondi e solo per l’amore verso gli animali

.

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Mirea Palchetti è un educatrice cinofila. Ha in braccio uno dei tani cuccioli salvati dalla morte, mente racconta quello che ogni giorno affronta, insieme ad altre 6 volontarie dell’associazione “Facciamo branco”, nell’area di Corigliano-Rossano per combattere la piaga del randagismo. “Salvare un cane non è solo togliere un cucciolo dalla strada” – racconta la presidente della associazione – “noi spesso avviamo campagne di sterilizzazione, unica vera arma per tagliare alla radice del problema, oltre a sensibilizzare le persone a non abbandonare nessuna animale”.

Il tratto, tra le zone urbane di Rossano e Corigliano sulla Statale 106 jonica , ogni giorno si trasforma in un terrificante campo di battaglia. Carcasse di poveri animali che finiscono sulla strada e vengono investiti, mettono anche in serio pericolo anche i numerosi automobilisti che percorrono quella trafficata arteria. Mirea denuncia una situazione sempre più ingestibile per un associazione che non riceve nessun fondo economico, ma che allo stesso tempo non riesce a girarsi dall’altra parte e chiede aiuto alle amministrazioni comunali.