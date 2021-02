Corigliano, sorpreso a spacciare dalla sua abitazione. Arrestato un 24enne

Il giovane arrestato in flagranza mentre in una stanza era intento alla pesatura della sostanza stupefacente da cedere ad un altro giovane in attesa sul pianerottolo di casa

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Il personale del commissariato di polizia di Corigliano-Rossano ha arrestato, in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, C.G. un giovane di 24 anni.

Gli agenti, dopo aver notato nei giorni precedenti un via vai di giovani consumatori di sostanze stupefacenti nei pressi dell’abitazione del 24enne a Corigliano, ha beccato C.G. sul pianerottolo di casa intento a contrattare con un cliente sulla droga che avrebbe dovuto cedere in cambio di denaro.

Gli agenti sono intervenuti bloccando il “cliente” e facendo irruzione all’interno dell’appartamento dove C.G. è stato sorpreso in una stanza mentre era intento a pesare della marijuana. Sul tavolo è stato rinvenuto un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento e 61 grammi di marijuana. In un cassetto dello stesso mobile sono stati rinvenuti 60 grammi di hashish e un coltellino utilizzato per il taglio.

Addosso al giovane, inoltre, sono state trovate delle banconote di piccolo taglio per una somma di 125 euro. Dell’arresto è stato informato il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari il quale ha disposto la custodia cautelare in carcere a disposizione dell’A.G. procedente