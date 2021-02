Auto si ribalta in galleria sull’A2, tra Altilia e Rogliano

L’incidente si è verificato in direzione nord, poco prima dello svincolo di Altilia Grimaldi. Il conducente dell’auto è stato portato in ospedale in ambulanza

ROGLIANO (CS) – Polizia stradale ed elisoccorso sono intervenuti questa mattina per un incidente stradale, avvenuto in una galleria dell’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, poco prima dello svincolo per Altilia – Grimaldi. Secondo i primi accertamenti l’auto sarebbe sbandata autonomamente ribaltandosi. Il conducente è rimasto ferito ma lievemente e per questo è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Sul posto era comunque atterrato l’elisoccorso nonostante le condizioni metereologiche avverse. L’incidente ha creato rallentamenti alla circolazione.