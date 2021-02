Anas, domani limitazioni sulla Statale 283 delle Terme Luigiane

Le limitazioni per consentire interventi di manutenzione dei giunti di dilatazione e delle solette

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Per consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione dei giunti e delle solette, lungo la strada statale 283 ‘Delle Terme Luigiane’, Anas ha programmato limitazioni al transito veicolare nel comune di San Marco Argentano, in provincia di Cosenza. Domani mercoledì 3 febbraio, a partire dalle ore 6:00 e fino alle ore 23:00, sarà in vigore la chiusura al traffico della rampa di ingresso dello svincolo di San Marco Argentano, in direzione Guardia Piemontese. Il traffico veicolare potrà usufruire del percorso alternativo rappresentato dalle strade provinciale 94 e 119, segnalate in loco.