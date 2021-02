Maltempo, smottamenti a San Lucido e Paola

Le forti piogge di queste ore stanno causando numerosi smottamenti di terreno in tutto il territorio lungo il litorale tirrenico

SAN LUCIDO (CS) – Ancora danni per il maltempo nel cosentino: le abbondanti piogge che stanno colpendo il nostro territorio continuano a creare disagi. Nella notte si è verificato uno smottamento che ha interessato una strada interna che collega contrada Puppa alla statale tirrenica 18. Sul posto, i tecnici e gli operai comunali per la messa in sicurezza dell’area. La frana ha interessato il muro di cinta di un’abitazione, ma fortunatamente non ha provocato danni strutturali alla casa. Non si registrano feriti. La viabilità è stata interrotta per alcune ore, ma adesso è ripresa regolarmente.

Disagi e smottamenti di terreno si segnalano anche nella cittadina di Paola. In particolare, una frana ha interessato il circondario e alcune zone adiacenti al Santuario di San Francesco. La situazione – riferiscono dal Comune – è continuamente monitorata dalle autorità civili, intervenute tempestivamente assieme ai Frati Minimi sui luoghi del dissesto che hanno interessato il Santuario. Per motivi precauzionali, via dei Minimi è chiusa temporaneamente al traffico, ma al Santuario si può regolarmente accedere attraverso via s. Francesco.

La pioggia incessante caduta negli ultimi due giorni in particolare sul versante tirrenico della Calabria ha provocato uno smottamento anche sulla strada provinciale 15 che collega Stefanaconi a Vibo Valentia. A risentirne è stata la viabilità andata in tilt con traffico rallentato e disagi per gli automobilisti. Non risultano danni alle persone. Sul posto sono intervenuti anche alcuni agenti della Polizia di Stato. Per la messa in sicurezza dell’arteria viaria è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco.