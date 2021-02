Abusivismo, demolito in località Zolfara un immobile fatiscente

Tutela del paesaggio, azioni di ripristino, risanamento del territorio e lotta all’illegalità. Oggi, in località Zolfara la demolizione di un immobile fatiscente

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Dopo anni di controversie legali, l’amministrazione comunale ha raggiunto un accordo con la proprietà dell’immobile, ponendo fine a una sequela di cause, per cui l’immobile sarà demolito e l’area bonificata. Il tutto a spese dei proprietari del manufatto. Si conclude una questione amministrativa legata al fabbricato in oggetto, rimasto da sempre allo stato rustico e ad oggi in avanzato stato di degrado. Con la demolizione e conseguente bonifica sarà restituita alla città un’area marina di pregio del territorio comunale.

Prosegue poi l’abbattimento forzoso di ecomostri abusivi. Dai resti fatiscenti e pericolosi di ciò rimaneva del lido ex Arca di Noè e Villa del Mare in via Catania, a Schiavonea, all’ultima villetta abusiva sul lungomare di Rossano a contrada Gammicella, per proseguire poi con località Fossa. Non si tratta solo di custodire la bellezza e l’integrità del territorio, che sono da sempre risorsa turistica e quindi importanti per l’economia, ma di curare la salute dei cittadini. Spesso queste costruzioni fatiscenti rappresentano un rischio a livello sanitario costituendo una grave situazione di pericolo e insalubrità.

“Questa operazione è un ulteriore traguardo verso il recupero del decoro della città – ha affermato l’assessore all’assetto urbano e lavoro, Tatiana Novello – nell’ottica di riqualificazione della nostra costa e di rilancio del territorio. Continua, senza sosta, l’opera di ripristino e messa in sicurezza di aree con la loro restituzione nella disponibilità del Comune. La demolizione in contrada Zolfara è frutto di una intesa con il privato che, vista la condizione fatiscente dell’immobile, rinunciando ad azioni legali, ha convenuto con la volontaria demolizione dello stesso e la restituzione dell’area all’ente. Stiamo procedendo, dunque, alla riqualificazione del territorio e ulteriori azioni sono state intraprese per il ripristino della legalità in contrada Fossa. Erano realtà di degrado che da anni gravavano sul nostro Comune e questa amministrazione sin dal suo insediamento si è immediatamente mobilitata per restituire alla collettività la bellezza delle nostre aree costiere”.