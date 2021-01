Rifiuti, chiusa discarica a Cassano. Il sindaco: “abbiamo sofferto per lungo tempo”

In un incontro con l’assessore Di Caprio, Papasso si è detto “fiducioso” nel rilancio della raccolta differenziata e nella realizzazione di nuovi impianti di compostaggio

CATANZARO – Il sindaco di Cassano allo Ionio Gianni Papasso esprime “viva soddisfazione” al recente annuncio dell’assessore regionale all’Ambiente, Sergio Di Caprio, riguardante la chiusura definitiva della discarica di contrada “La Silva”, interpretando così, “anche il sentimento dell’amministrazione, del consiglio comunale e dell’intera comunità”. Papasso, in più occasioni, recependo anche le rimostranze degli agricoltori dell’area, aveva reiterato la necessità di chiudere definitivamente il sito, a tutela, soprattutto, della salute pubblica e dell’ambiente.”

Il sindaco, tra, l’altro, ha molto apprezzato “la consapevolezza espressa dall’assessore Di Caprio relativamente al dovuto risarcimento per i Comuni, come Cassano, che per lungo tempo hanno sofferto in seno al proprio territorio l’impatto ambientale provocato dalla presenza di una discarica”.

Riferendosi, poi, al cronoprogramma di prospettiva annunciato dall’assessore regionale Di Caprio, Papasso, condividendo la questione dovuta ai ritardi accumulati relativamente al raggiungimento degli obiettivi che la Regione si era posta all’inizio del percorso amministrativo, si è detto “fiducioso che nell’ambito delle risorse previste dal Recovery Fund per la Calabria, possa essere rilanciata la raccolta differenziata e contestualmente si possa procedere alla realizzazione di nuovi impianti di compostaggio”