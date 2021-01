Sbanda con l’auto e si schianta contro un muro, muore un anziano a Morano

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti in elisoccorso sul luogo dell’incidente ma il 91enne si è spento all’ospedale Annunziata di Cosenza

MORANO CALABRO (CS) – Era alla guida della sua autovettura quando ha sbandato e si è schiantato contro un muro. L’incidente stradale è avvenuto questa mattina nei pressi del Crocifisso di Morano Calabro. Alla guida Giuseppe Fortunato, di 91 anni, non ce l’ha fatta. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti in elisoccorso sul luogo dell’incidente, ma le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito e, giunto all’ospedale Annunziata di Cosenza, si è spento.

L’anziano, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, avrebbe perso il controllo mentre era alla guida della sua Fiat Panda di colore rosso, schiantandosi contro un muro. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e dei Carabinieri di Castrovillari e Morano Calabro.