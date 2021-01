Beccato con revolver e 102 munizioni in borsa, arrestato a Corigliano-Rossano

Un 62enne è stato sorpreso in flagranza di reato. Insieme all’arma sono stati rinvenuti 102 proiettili, sottoposti a sequestro

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – La polizia di Corigliano-Rossano ha arrestato C. D., di anni 62, residente a Corigliano-Rossano, in quanto sorpreso in flagranza di reato per “detenzione di arma clandestina“.

Nel corso di un controllo operato nell’abitazione dell’uomo, gli agenti operanti hanno scoperto che C.D. nascondeva in una borsa – all’interno della camera da letto – una pistola tipo revolver calibro 22, perfettamente funzionante e ben oleata, ma priva di numero di matricola in quanto abraso .

Insieme all’arma sono stati rinvenuti 102 proiettili per pistola dello stesso calibro, sottoposti a sequestro penale. Il 62enne, come disposto dal P.M. di turno è stato posto agli arresti domiciliari.