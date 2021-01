Corigliano: lite tra conviventi, interviene il vicino con la pistola

Entrambi gli uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Castrovillari. Uno è accusato di minaccia aggravata e percosse, mentre l’altro di minaccia aggravata

CORIGLIANO CALABRO (CS) – La vicenda è avvenuta questa mattina in un’abitazione in località Scalo. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un uomo, armato di pistola, è entrato in casa di una coppia perchè attirato dalle urla della donna e tentare di allontanare il marito senegalese, che a sua volta ha utilizzato un coltello da cucina per difendersi. Intervenuti sul posto i militari hanno riportato la calma fra le parti, ma nel corso dei controlli, in entrambi gli appartamenti, hanno sequestrato il coltello usato dal senegalese per minacciare il 41enne italiano, mentre nell’appartamento di quest’ultimo, è stata trovata una pistola a salve con tappo rosso e relativo munizionamento, utilizzata contro l’extracomunitario. In caserma, inoltre, la donna ha denunciato il compagno senegalese per percosse. Entrambi gli uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Castrovillari, il senegalese per minaccia aggravata e percosse, mentre il 41enne italiano per minaccia aggravata.