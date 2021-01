Cassano Ionio, tamponi gratis a studenti e docenti fuori sede

Il Comune si farà carico dei costi ti saranno a carico del Comune. Lo screening è su base volontaria e chi aderirà potrà effettuare il tampone antigenico. Papasso: “Continuiamo a essere prudenti a tutela della nostra salute e di quella degli altri”

CASSANO ALLO IONIO (CS) – L’amministrazione comunale di Cassano allo Ionio, ai fini della tutela della salute pubblica e della sicurezza in materia di prevenzione dal Covid-19, con riferimento all’Ordinanza sindacale con cui si è dichiarato l’intero territorio zona rossa, tenuto conto dell’esigenza degli studenti e dei docenti residenti o domiciliati a Cassano di recarsi a scuola in altri comuni in cui non è stata sospesa la didattica in presenza, con un avviso pubblico ha informato che gli stessi, su base volontaria, potranno effettuare il tampone antigenico.

Gli oneri saranno a totale carico del Comune di Cassano presso il Laboratorio di Analisi Cliniche della dottoressa Tirone del centro diagnostico Sybaris S.r.l. u Corso Garibaldi previa prenotazione. Gli interessati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido e documentazione (ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione) attestante l’iscrizione per gli studenti o il rapporto di lavoro per i docenti in scuole ubicate in altri Comuni.