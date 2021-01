Cassano, focolaio Casa Serena. Esposto in Procura per “far luce sui contagi”

L’associazione Codici (Centro per i diritti del cittadino) ha fatto una richiesta di accesso agli atti all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza: “pronti a fornire assistenza legale ai parenti”

CASSANO ALLO IONIO (CS) – L’associazione Codici (Centro per i diritti del cittadino) è pronta ad intervenire con una ” duplice azione avviata” sui contagi da Covid19 che si sono registrati presso la Rsa Casa Serena di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza, e che hanno portato anche al decesso di un’anziana ospite della struttura. Il Centro per i diritti del cittadino afferma di aver presentato “esposto alla Procura della Repubblica e richiesta di accesso agli atti all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza“.

Contagi e decessi nelle Rsa

“È l’ennesimo caso di Rsa che si trasforma in focolaio Covid19 – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e che dimostra che i fatti drammatici che hanno segnato la prima ondata della pandemia purtroppo non sono serviti da insegnamento sul fronte della prevenzione. La nostra associazione è pronta a fornire assistenza legale ai parenti affinché sia fatta piena luce sulla vicenda, come stiamo facendo per altre situazioni analoghe. Oltre la metà degli ospiti della Rsa di Cassano allo Jonio sono risultati positivi, con il particolare, non certo trascurabile, che solo pochi giorni fa molti di loro hanno effettuato il vaccino, insieme a diversi operatori sanitari”.

Alla ricerca della verità

“Sappiamo di familiari che hanno avuto difficoltà ad ottenere notizie sull’andamento della situazione. – prosegue l’associazione Codici – Siamo al loro fianco, bisogna chiarire cosa è successo, com’è stato possibile che si siano verificati tutti quei contagi. I protocolli per prevenire l’infezione da Covid19 sono stati applicati? È solo una delle tante domande su cui chiediamo risposte, per rispetto di tutte quelle persone che stanno soffrendo per quanto accaduto”.

Assistenza legale

L’associazione Codici fa sapere che “i parenti degli anziani ospiti della Rsa di Cassano allo Jonio che vogliono che sia fatta chiarezza sul focolaio scoppiato nella struttura possono richiedere l’assistenza legale dell’associazione Codici e “scrivere a [email protected] o telefonare allo 06.55.71.966”