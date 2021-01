Rota greca, si lavora per ripulire le strade dal fango. Chiesto lo stato di calamità

Sono 15 i cittadini che attualmente non possono far rientro nelle proprie abitazioni mentre il sindaco cerca di fare una stima dei danni

ROTA GRECA (CS) – Dopo la colata di fango e detriti che si è abbattuta ieri su Rota Greca, a ridosso di un centro abitato, sono attualmente 15 i cittadini che non possono far rientro nelle proprie abitazioni.

La frana che si è riversata su una parte della centro storico e per questo “chiederemo lo stato di calamità – ha detto il sindaco Giuseppe De Monte – e calcoleremo i danni, in modo da sapere quali e quanti sono gli interventi necessari”. Intanto, oggi continuano i lavori per ripulire le strade dal fango.