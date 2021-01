Corigliano: minaccia l’ex moglie, arrivano i carabinieri e trovano un arsenale

I carabinieri hanno denunciato un 48enne per l’ipotesi di reato di detenzione abusiva di armi. La scoperta dopo un intervento dei militari allertati dalla moglie

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – E’ stata la donna ad avvisare i carabinieri di Corigliano riferendo che davanti la propria porta di casa c’era l’ex marito che stava inveendo contro di lei e i suoi parenti, prendendo a pugni il portone. Subito i militari sono intervenuti con due pattuglie sorprendendo l’uomo ancora davanti l’abitazione dell’ex coniuge, nella frazione di Schiavonea. Bloccato lo hanno perquisito ma addosso non gli hanno trovato nulla. Quando il 48enne si è allontanato dalla casa della donna, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione a casa dell’uomo, gravato da alcuni precedenti penali.

Ed è qui che hanno trovato un vero e proprio arsenale, senza che lo stesso avesse mai denunciato alle autorità preposte il possesso delle armi. In diversi ambienti della casa sono stati trovati tre machete, di cui uno con una lama di quasi 70 centimetri di lunghezza, oltre che tre pugnali ed uno stiletto. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’uomo, denunciato per il reato di detenzione abusiva di armi. L’ex convivente, invece, attualmente sottoposta al regime della quarantena obbligatoria per il Covid-19, si è riservata tramite il proprio legale di fiducia, di presentare in caserma una dettagliata denuncia per gli atti persecutori a cui è sottoposta da mesi da parte dell’uomo.