Cassano, focolaio Casa Serena. Si cerca personale sanitario con urgenza

A causa dei contagi all’interno della struttura il presidente del Cda ha diramato un avviso pubblico per il reclutamento operatori sanitari, infermieri e medici

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Il focolaio da Covid-19 scoppiato nella Rsa “Casa Serena Santa Maria di Loreto” di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza, ha costretto la struttura a ricercare personale con urgenza. È stato pubblicato ieri, con scadenza già domani, un avviso pubblico per il reclutamento di personale operatori sanitari, infermieri e medici. Nell’avviso diramato dal presidente del Cda di “Casa Serena”, Antonio Golia, sul sito della struttura, è precisato che l’urgenza e la necessità impongono di integrare il personale con assunzioni a tempo determinato limitate per far fronte alla situazione che si è determinata

Casa Serena, familiari protestano

L’emergenza Covid nella Rsa di Cassano è scoppiata sabato scorso: 23 dei 33 ospiti sono risultati positivi al Covid e due ospiti sono state trasportate in ospedale a Cosenza, dove una è deceduta dopo poche ore e l’altra si trova in condizioni gravissime. A questi si sono aggiunti anche 3 operatori.

Fin dall’inizio alcuni familiari hanno protestato pubblicamente per la mancanza di informazioni sullo stato di salute degli ospiti minacciando esposti in procura per accertare il rispetto dei protocolli Covid all’interno della struttura, dove il 21 gennaio sono stati somministrati i vaccini a trenta ricoverati.