Altomonte, viabilità compromessa. Il sindaco: “serve intervento urgente”

Il Comune chiede l’intervento dell’Ente della Provincia a seguito delle abbondanti precipitazioni dello scorso weekend che stanno provocando disagi su diverse arterie stradali

ALTOMONTE (CS) – Viabilità compromessa sulle strade provinciali 120 e 131 a seguito delle abbondanti precipitazioni dello scorso week end. L’Amministrazione Comunale ha chiesto l’intervento dell’Ente Provincia. È quanto fa sapere il Sindaco Gianpietro Coppola rendendo nota la richiesta inoltrata ai settori competenti e che si è resa necessaria a seguito dei sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico e dalla Polizia Municipale.

Nello specifico, il sindaco ha chiesto il ripristino immediato delle numerose e pericolose buche presenti sul manto stradale, alcune già esistenti e che le copiose piogge di sabato 23 e domenica 24 scorsi hanno contribuito ad ampliare.

Altomonte chiede l’intervento della Provincia

“La situazione – spiega Coppola – è particolarmente rilevante sulla Strada Provinciale 131, dallo svincolo autostradale verso il borgo, soprattutto attraversando le contrade Pantaleo e Vomereto, tratto molto frequentato da automobilisti provenienti da tutto il territorio. Nel sottolineare che il Presidente dell’ente Provincia di Cosenza Franco Iacucci, insieme agli uffici competenti, si è sempre dimostrato molto sensibile alle istanze avanzate, anche in questa occasione chiediamo un intervento tampone ed urgente, in attesa di lavori più consistenti peraltro già programmati per la prossima Primavera-Estate”.

“Anche una buona pulizia delle cunette – conclude Coppola – si rileverebbe intervento efficace, sia sulla strada 131 che nella parte iniziale della provinciale 120 (contrada Le Crete, Campo Sportivo, S. Anna etc.) con l’obiettivo di evitare allagamenti della sede stradale che spesso ne rendono difficoltosa la percorribilità”.