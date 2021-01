Trebisacce, consegnato ai carabinieri un bene confiscato alla criminalità

L’Agenzia del Demanio ha consegnato al Comando Compagnia Carabinieri di Corigliano Calabro un appartamento confiscato alla criminalità

TREBISACCE (CS) – L’immobile, la cui confisca è stata disposta nel 2010, è stato di proprietà di un imprenditore di riferimento del clan Forastefano, cosca tra le più violente e sanguinarie della ‘ndrangheta calabrese dedita al riciclaggio di ingenti somme di danaro provenienti da traffico di stupefacenti, usura e racket.

L’appartamento di circa 100 metri quadri, sarà utilizzato come alloggio di servizio per il personale della locale Stazione Carabinieri di Trebisacce. Situato al primo piano di una palazzina di tre, è in uso governativo all’Arma dei Carabinieri, diventando quindi spazio di utilità civile e sociale e presidio di legalità.