Covid: quattro studenti positivi, chiuse le scuole a Mormanno

Il sindaco Regina ha firmato un’ordinanza per chiudere le scuole fino al 29 gennaio prossimo, fatta eccezione di quella dell’infanzia

MORMANNO (CS) – Da oggi e fino a venerdì prossimo 29 gennaio a Mormanno le scuole resteranno chiuse ad eccezione di quella dell’infanzia. La decisione è stata presa dopo che quattro alunni sono risultati positivi al Covid 19. Il sindaco Giuseppe Regina, ha comunicato la decisione con un post sulla pagina ufficiale Facebook del Comune e dopo aver sentito la dirigenza scolastica.

“Preso atto che ad oggi risultano positivi ai test antigenici 4 alunni e ritenuto che, per le esigenze di salvaguardia della salute pubblica, in via cautelativa e precauzionale, al fine di scongiurare il propagarsi dei contagi, soprattutto tra gli alunni e per garantire la possibilità che l’attività scolastica sia svolta nel modo più sicuro” ha disposto l’interruzione dell’attività scolastica in presenza “al fine di sanificare i plessi scolastici ed effettuare lo screening sugli alunni e tutto il personale scolastico”. Il sindaco ha ancheinvitato “l’istituto scolastico ad attivare la didattica a distanza così da assicurare la continuità dell’attività in favore di tutti gli alunni”.