Rota Greca, sfiorata la tragedia. “Per rimuovere il fango ci vorrà tempo”

Il maltempo ha creato forti disagi e le maggiori criticità si sono registrate nel centro di Rota Greca. Nessun Danno alle persone ma tanta paura

ROTA GRECA (CS) – Tanta paura, ma per fortuna nessun danno a Rota Greca, piccolo comune dell’entroterra cosentino, dove una frana si è registrata nel cuore della notte a ridosso del centro abitato. La massa di fango e detriti venuta giù ha investito tre abitazioni. “In questo momento la situazione è sotto controllo, grazie al lavoro dei vigili del fuoco, dei carabinieri, della protezione civile e i dipendenti dell’Ente che hanno lavorato instancabilmente per mettere in sicurezza i cittadini”. Ha dichiarato il sindaco di Rota Greca Giuseppe De Monte.

“Le previsioni – ha aggiunto il sindaco – non sono delle migliori e per rimuovere tutta questa ondata di fango ci vorrà del tempo”.

Sono trentacinque le persone evacuate, secondo quanto riferito dal primo cittadino. “A causare tutto ciò – ha spiegato il sindaco – sono state le incessanti piogge, che hanno occluso i canali di scolo, intriso la collina e aperto la voragine che ha poi invaso parte del centro storico”.

Fortunatamente nessun danno rilevante alle abitazioni e nessuno è rimasto ferito, ma il fango ha travolto gran parte della zona sottostante la collina, tant’è che l’acqua è entrata con violenza nelle case, trovando poi sfogo dai balconi. I vicoli del paese inondati dai detriti e tanta paura. “Ancora tremo al pensiero di quello che ho visto. È andata bene, ma il rumore dell’acqua che viene giù non lo dimenticherò mai” ha raccontato una cittadina di Rota Greca.