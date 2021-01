Castrovillari: San Giuliano e giorno della Shoah, tra pandemia e smarrimento

Oggi, 27 gennaio 2021, Castrovillari celebra il proprio patrono, San Giuliano e la ricorrenza si unisce al giorno dedicato alla Memoria

CASTROVILLARI (CS) – Il patrono della città e il giorno della Shoah, “fattori di forza” in un tempo di pandemia e smarrimento. “La ricorrenza del Patrono della città di Castrovillari, San Giuliano, quest’anno si vivrà in modo del tutto diverso perché immersa, anch’essa, in quella pandemia che relega ciascuno tra comportamenti vigili e distanziati”. Il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito ha inteso sottolineare “questo momento che condivideremo, pure, con ciò che fa vibrare tante umanità nel Giorno in cui si fa memoria della Shoah: il cosiddetto sterminio degli “indesiderabili”, bisognoso anch’esso di prossimità, che oggi, purtroppo, non potrà essere compiuto come si dovrebbe”.

“Entrambe sono occasioni che aiutano a far riflettere su quello che stiamo vivendo, impreziosite, sempre, dalle nostre persone, ancora testimoni di religiosità e valori di un’esistenza provata dal Covid-19 ma desiderosa di ritornare alla vita di relazione. E’ con questi sentimenti di appartenenza che ci apprestiamo a tali appuntamenti, i quali, con sobrietà, cercheranno di scuoterci in questo tempo riproponendo contenuti e gesti che abbiamo dato spesso per scontati e comunque, indeboliti da un nichilismo che, indisturbato, per i nostri comportamenti, s’insinua tentando di tutto per renderci indifferenti dinanzi a ciò che di buono pone la realtà tra di noi”.

“Una sfida che ripropone questo periodo, e che gli istanti del 27 gennaio rilanciano nella nostra comunità a partire dal presupposto che possiamo fare della dignità, che Ci connota, uno strumento ancora più forte per prendere consapevolezza di quella tensione che sorprende continuamente nel quotidiano creando cose che non immaginavamo affatto. Ecco perché – conclude Lo Polito – abbiamo bisogno di fatti che risveglino e ripresentino, in modo inequivocabile, il cammino che stiamo effettuando”.