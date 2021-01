Zumpano: insegnante positiva al Covid 19, sindaco chiude la scuola primaria

Il sindaco di Zumpano ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto la sospensione delle attività didattiche della scuola primaria “L. Chiodo”

ZUMPANO (CS) – Il primo cittadino Maria Lucente ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente, la n.20/2021 in relazione all’emergenza sanitaria Covid 19 con la quale ha sospeso le attività didattiche e disposto la chiusura, oggi e domani, della scuola primaria “L. Chiodo”. La decisione è scaturita dal caso di positività al coronavirus di un’insegnante in servizio nell’istituto scolastico. La sospensione, a titolo cautelativo, si ritiene “necessaria per adottare le misure a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici con la disinfezione e sanificazione di tutti gli ambienti.