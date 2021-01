Covid, Altomonte fuori dalla “zona rossa”

Il calo dei contagi attestato dopo i “ripetuti accertamenti, screening e verifiche da parte del Dipartimento dell’ASP con tamponi molecolari”, scrive il sindaco

ALTOMONTE (CS) – Altomonte esce dalla zona rossa dopo la decisione presa dal sindaco Gianpietro Coppola, l’11 gennaio scorso, che – con un’apposita ordinanza, la n.57 – blindava il Comune dopo aver accertato “con tamponi antigenici e molecolari, di un numero rilevante di casi di cittadini positivi al coronavirus”.

L’amministrazione decise di mettere in moto la macchina della prevenzione, attivando tutte le operazioni di monitoraggio di quanti avevano avuto contatti con i soggetti risultati positivi e sospendendo le attività didattiche di ogni ordine e grado nonché l’accesso ai luoghi di culto e le funzioni religiose, le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.

Altomonte fuori dalla zona rossa

Il Coppola fa sapere che “si intendono revocate la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, compreso l’asporto (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio comunale, a seguito di ripetuti accertamenti, screening con tamponi antigenici e verifiche da parte del Dipartimento dell’ASP con tamponi molecolari – si legge nell’ordinanza – ha fatto registrare un costante e sensibile calo dei contagi e che sono in corso ulteriori operazioni di monitoraggio e tracciamento dei casi che permettono un più attento controllo della situazione. Tra i soggetti contagiati, risultano ancora alcuni alunni delle locali scuole dell’obbligo”.

“Alla luce di questa situazione l’Amministrazione Comunale – prosegue la nota – ha ritenuto necessario adeguare le misure di carattere straordinario finalizzate al contenimento dell’emergenza sanitaria in corso e revocare le Precedenti ordinanze. Le nuove disposizioni con la possibilità di ripresa delle attività commerciali ad oggi sospese sarà valida dalle ore 5 di oggi seguendo le misure di prevenzione e sicurezza.