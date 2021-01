Il Crati torna a far paura, nuova esondazione nel pomeriggio

Il fiume ha rotto gli argini, in particolare quello destro, intorno alle 14 ed ha provocato allagamenti e danni in contrada Foggia, a valle della Statale 1016 e delle contrade Thurio e Ministalla. Evacuate alcune famiglie

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Il Crati è ornato a fare paura sullo Ionio. È esondato nella zona di Contrada Foggia, nel comune di Corigliano-Rossano, a valle della nuova Statale 106 e delle contrade di Thurio e Ministalla. Intorno alle 14 il fiume, in particolare l’argine destro, non ha retto all’aumento della portata, dopo le piogge insistenti degli ultimi 3 giorni ed è esondato allagando interi agrumeti e facendo scattare l’allarme. Le massicciate realizzate non si sono rivelate esaustive al contenimento dopo che la Calabria è stata sferzata dal maltempo e dalle piogge che in queste ore si sono abbattute in maniera massiccia sul territorio, colpendo in modo particolare il cosentino dove sono previste nuove precipitazioni anche nelle prossime ore.

Ad allertare i soccorsi i residenti del posto i cui terreni sono stati inondati improvvisamente dall’acqua. Il rischio ora non è solo per le aziende agricole che vi operano ma per i proprietari delle case a ridosso del fiume. Quattro famiglie sono già state evacuate. Il sindaco Flavio Stasi è giunto sul posto insieme ad una squadra della protezione civile e dei vigili del fuoco al fine di trovare una soluzione anche parziale.