Abusivismo edilizio a Maierà, sigilli a un’azienda agricola

Una stalla, realizzata per l’ingrasso degli animali bovini, è stata realizzata in violazione alla normativa urbanistica. Denunciato il committente dei lavori

MAIERA’ (CS) – Nel comune di Maierà, in località Arsieno, i carabinieri della Forestale di Orsomarso hanno scoperto un’azienda agricola – dedita all’allevamento di animali – non conforme alle norme sull’edilizia urbanistica. Da un controllo effettuato sulla struttura, i militari e un responsabile dell’ufficio tecnico comunale hanno accertato la struttura (in parte composta da metalli e mattoni in calcestruzzo), era realizzata su platea in calcestruzzo chiusa perimetralmente per tre lati con all’interno una divisione in muretti in calcestruzzo.

La struttura, una stalla per ingrasso degli animali bovini, è stata realizzata in totale difformità di quanto comunicato ed in violazione alla normativa urbanistica. Si è quindi proceduto al sequestro della struttura poiché realizzata in completa difformità della “comunicazione di inizio lavori” e alla denuncia in stato di libertà del committente dei lavori.