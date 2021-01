Cassano, 26 positivi a Casa Serena. Task force dell’Asp nella struttura: tamponi e visite

La task force dell’Asp sta effettuando i tamponi molecolari per avere conferme dei risultati arrivati sabato dai tamponi rapidi. Ai test erano risultati 23 ospiti positivi e 3 operatori.



.

CASSANO ALLO IONIO (CS) – A destare grande preoccupazione nelle ultime ore è il focolaio scoppiato all’interno dell’istituto Casa Serena Santa Maria di Loreto, dove sabato pomeriggio, su 33 anziani ospitati nella struttura, 23 sono risultati positivi al tampone rapido. A questi si sono aggiunti anche 3 operatori. Nella giornata di oggi la task Force dell’Asp di Cosenza sta procedendo ad effettuare i tamponi molecolari, l’ispezione sanitaria all’interno dell’Istituto e le visite a tutti i pazienti. Attualmente i tre operatori positivi, si tratta di tre suore, si trovano isolati nella stessa struttura e sono tutti asintomatici.

Ricordiamo che a seguito del considerevole aumento di contagi registrati nel comune dello Ionio cosentino (al momento sono 150 le persone positive), il sindaco Giovanni Papasso ha istituito la zona rozza fino al 15 febbraio. Di conseguenza, è vietato l’ingresso e lo spostamento sul territorio comunale, se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute o assistenza di un congiunto anziano o diversamente abile. Non è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e le uscite per gli acquisti essenziali vanno limitate ad una sola volta al giorno, per il tempo indispensabile e ad un solo componente del nucleo familiare. E’ vietato lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case ed è vietato sostare nelle piazze e sui marciapiedi.