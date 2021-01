Cassano: simula la rapina del suo Suv, denunciato per truffa e calunnia

I carabinieri fin dall’inizio non avevano creduto alla versione dell’uomo che alla fine è stato denunciato per le ipotesi di reato di truffa aggravata, simulazione di reato e calunnia

CASSANO IONIO (CS) – I carabinieri di Corigliano hanno denunciato un catanese di 51 anni, per truffa aggravata, simulazione di reato e calunnia. I fatti risalgono al 5 gennaio scorso quando l’uomo, residente in provincia di Catania ma proprietario di un terreno nella frazione Doria di Cassano all’Ionio, si era presentato ai carabinieri per denunciare la rapina del suo Suv ad opera di tre uomini con il volto coperto e armati di pistola che sarebbero poi fuggiti con la sua auto.

La sua versione però non ha convinto i militari che a seguito di indagini hanno scoperto come l’uomo avesse intenzione di truffare l’assicurazione. Subito infatti aveva richiesto il pagamento del premio alla società con cui aveva stipulato il contratto, per ottenere il risarcimento del danno subito, ma durante le intercettazioni si comprendeva come lo stesso avesse inscenato tutto per ottenere semplicemente il denaro.

I militari cassanesi hanno anche accertato che il suv denunciato come sottratto, non era in realtà mai arrivato quel giorno nel comune della sibaritide, né imbarcato allo stretto di Messina e che le indicazioni fornite dal 51enne su possibili responsabilità di un uomo fossero completamente infondate.