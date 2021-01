Cassano: Casa Serena, morta 94enne positiva al covid

Nella giornata di ieri 23 ospiti su 33 di “Casa Serena” erano risultati positivi al tampone rapido

CASSANO ALLO IONIO – E’ deceduto uno dei due ospiti della Rsa di Cassano allo Ionio “Casa Serena” che erano stati ricoverati nell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza perché colpiti da Covid. Si tratta di una donna di 94 anni. Nella giornata di ieri 23 ospiti su 33 di “Casa Serena” erano risultati positivi al tampone rapido. Intanto si registra la protesta della nipote di uno dei 23 ospiti della Rsa di Cassano che lamenta il fatto di “non riuscire ad avere notizie certe dalla struttura”. “I telefoni – scrive Sandra Graniti in una lettera all’Ansa – risultano staccati e a noi familiari non è stato diffuso alcun bollettino medico circa lo stato di salute dei nostri cari. Non è un comportamento da Paese civile. Voglio sapere come sta mia nonna e dove la stanno trasportando”. “Quello di ‘Casa Serena’- afferma ancora Sandra Graniti – è un atteggiamento inaccettabile e come familiari siamo pronti a presentare un esposto alla Procura della Repubblica di Castrovillari per accertare la regolarità dell’operato della struttura nella prevenzione e della gestione dell’emergenza, che al momento risultano del tutto opache. Ci aspettiamo anche che il commissario alla Sanità calabrese, Guido Longo, si attivi immediatamente per fare luce su quanto sta accadendo a questi anziani”.