Cassano zona rossa fino al 15 febbraio

Decisione presa dal sindaco a seguito del numero elevato di nuovi positivi. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di culto

CASSANO ALLO IONIO – Il Comune di Cassano allo Ionio è stato dichiarato zona rossa dal sindaco Gianni Papasso con un’ordinanza che resterà in vigore fino al 15 febbraio. Il provvedimento è stato adottato “alla luce del fatto che l’andamento epidemiologico comunale è in costante e rapido aumento”. Il sindaco fa sapere che per questo motivo appare necessario mantenere elevato il livello di precauzione, di contenimento dei contagi e mitigazione della curva epidemica.

Di seguito il messaggio del primo cittadino, inviato sui social. “Informo che con mia ordinanza – scrive Papasso – ho disposto ulteriori e straordinarie misure per il contenimento del Covid-19, visto il rapido e costante aumento dei contagi. Purtroppo, il numero di casi cittadini positivi al Covid-19 è cresciuto in misura allarmante e la circostanza ha imposto l’assunzione di misure più aspre e restrittive rispetto a quelle adottate a livello nazionale e regionale. A destare grande preoccupazione è la situazione determinatasi a Casa Serena, dove su 33 anziani ospitati, ben 23 sono risultati positivi. Da subito e fino al 15 febbraio compreso, quindi, Cassano diventerà zona rossa e, di conseguenza, sarà vietato l’ingresso e lo spostamento sul territorio comunale, se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute o assistenza di un congiunto anziano o diversamente abile. Non è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e le uscite per gli acquisti essenziali vanno limitate ad una sola volta al giorno, per il tempo indispensabile e ad un solo componente del nucleo familiare.

E’ vietato lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case ed è vietato sostare nelle piazze e sui marciapiedi. Le farmacie e le parafarmacie saranno aperte dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00 da lunedì a venerdì, il sabato dalle 08:00 alle 13:00, salvo turnazioni e reperibilità. Le attività di vendita di generi alimentari saranno aperte dalle 08:00 alle 16:00 da lunedì a venerdì e il sabato dalle 08:00 alle 18:00. La consegna a domicilio è consentita entro le 18:00, mentre il sabato fino alle 20:00. Gli addetti alla consegna a domicilio dovranno essersi sottoposti a tampone con esito negativo nei sette giorni precedenti. Tutte le altre attività non sospese e le attività artigianali aperte al pubblico, dovranno rispettare l’orario giornaliero 08:00 – 13:00 da lunedì a sabato.

E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali, eccetto farmacie di turno ed edicole. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, tranne la consegna a domicilio dalle 19:00 alle 23:00 per ristoranti e pizzerie e a condizione che l’addetto alle consegne si sia sottoposto nella settimana antecedente a tampone con esito negativo. Sono chiusi i mercati, tranne quelli di generi alimentari, che restano consentiti da lunedì a sabato dalle 08:00 alle 12:00 e solo ai venditori di Cassano, così come è inibito il commercio ambulante, tranne che per la vendita di frutta e verdura il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08:00 alle 12:00, limitatamente agli ambulanti di Cassano. Restano chiuse le scuole; gli uffici comunali saranno aperti solo di mattina, con accesso al pubblico previo appuntamento per i servizi ordinari ed in caso di necessità, mentre per i servizi a sportello dalle 09:00 alle 13:00.

E’ vietato l’accesso al cimitero comunale, pur restando garantiti i normali servizi. Le attività inerenti i servizi alla persona non sospesi (ovvero lavanderie, tintorie, pompe funebri, barbieri e parrucchieri) dovranno rispettare l’orario di apertura 08:00-13:00 da lunedì a sabato e la chiusura domenicale. E’ vietata l’attività motoria e sportiva all’aperto, se non entro i 200 mt dalla propria abitazione, così come entro la stessa distanza è consentito spostarsi per le esigenze dei propri animali da affezione.

E’ vietato l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici ed è sospeso, d’accordo con la Chiesa, l’accesso ai luoghi di culto, nonché sono sospese le funzioni religiose con la partecipazione di persone. per quanto riguarda i funerali , la partecipazione deve essere limitata ai familiari entro il 4° grado e agli affini entro il 2°, nel numero massimo di 15 persone presenti contemporaneamente. Sono vietate le feste al chiuso e all’aperto ed è vietato ricevere nelle abitazioni private persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative, situazioni di urgenza o di salute. Restano garantiti i servizi postali, bancari, assicurativi e le attività del settore agricolo e zootecnico. E’ vietato l’accesso di parenti e visitatori nelle RSA e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, salvo autorizzazione della direzione sanitaria. Purtroppo è una decisione presa a malincuore, ma necessaria per la salvaguardia della nostra salute. Restate a casa e siate responsabili”.