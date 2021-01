Praia a Mare, pacchi alimentari abbandonati sulla spiaggia

Sono stati alcuni cittadini che hanno scattato le foto dei pacchi pieni di pasta, scatolette e riso abbandonati sulla spiaggia in località Fiuzzi e inviarle a viceparroco della chiesa Santa Maria della Grotta “non è la prima volta”

PRAIA A MARE (CS) – Diversi scatoloni pieni di alimenti (prevalentemente cibo in scatola, riso e pasta) da destinare a famiglie e persone bisognose sono stati abbandonati sulla spiaggia in località Fiuzzi nel comune di Praia a Mare. Sono stati alcuni passanti a notare i pacchi alimentari abbandonati e scattare le foto che hanno poi inviato al viceparroco Roberto Oliva della chiesa Santa Maria della Grotta che ha pubblicato un post su Facebook nel quale rammenta che purtroppo non è la prima volta che pacchi alimentari vengono gettati via ” senza alcun ritegno” invitando gli autori di questo indegno episodio a mettersi una mano sulla coscienza.

“Oggi mi hanno segnalato questi scatoloni pieni di alimenti presso la nostra spiaggia: non si tratta del primo caso!

Mi preoccuperò di segnalare l’ennesimo episodio alle autorità competenti, ma permettetemi di esprimere la mia INDIGNAZIONE di fronte al cibo trattato in questo modo, mentre alcuni nella nostra comunità realmente patiscono la crisi (ma stanno in silenzio!). Diceva don Lorenzo Milani che il bene va fatto bene! Mi chiedo: chi ha realmente bisogno? E soprattutto di cosa ha bisogno? Del pacco di alimenti? E a chi sputa – ancora una volta – sul cibo donato si metta una mano sulla coscienza, subito“