Scontro tra un’auto e un furgone sulla Statale 18 a Paola. Due feriti, grave una ragazza

L’impatto è avvenuto sulla statale 18, in località Petrulla. Sul posto è intervenuto il 118, l’Anas, la Polizia stradale e i Vigili del Fuoco. Una ragazza che si trovava alla guida dell’auto è stata traportata all’ospedale di Cosenza in condizioni gravi



PAOLA (CS) – Un incidente si è verificato nel pomeriggio a Paola, in località Petrulla, lungo la strada statale 18 e ha coinvolto un’auto e un furgone. Nello scontro, le cui cause ancora in corso di accertamento, sono rimaste ferite due persone tra cui una ragazza che vive a Paola e che si trovava alla guida dell’auto (Una Citroen C3 grigia) trasportata in gravi condizioni all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. L’uomo che invece di trovava alla guida del furgone ha riportato ferite più lievi ed è stato medicato sul posto. Per circa un’ora la statale è rimasta bloccata in entrambi i senti di circolazione mentre sul posto sono intervenuti, oltre al 118 del locale presidio ospedaliero, anche personale della Polizia Stradale, Anas, Polizia Municipale di Paola e i Vigili del Fuoco.