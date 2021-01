Montalto: salumi senza etichetta, multato macellaio

La merce il cui valore ammonta ad oltre 1000 euro è stata sottoposta a sequestro cautelativo, mentre il titolare è stato sanzionato e segnalato all’autorità sanitaria

MONTALTO UFFUGO – I carabinieri hanno effettuato nei giorni scorsi un controllo in una macelleria a Settimo di Montalto Uffugo, per accertare il rispetto della tracciabilità del prodotto e delle norme igienico-sanitarie nell’ambito di una campagna di controlli sulla filiera della carne e dei prodotti alimentari da essa derivanti. All’esito del controllo è emerso che il legale rappresentante, aveva posto in vendita, pronti per essere immessi sul mercato, svariate confezioni di insaccati al dettaglio provenienti da animale suino, mentre alcuni filari di carne cruda erano in fase di stagionatura ed altre già stagionate, tutti inosservanti a garantirne la relativa tracciabilità. Inoltre, poste sopra il banco espositore refrigerato, sono state rinvenute 45 confezioni termosaldate in regime di sottovuoto di insaccati vari, le cui etichette non recavano le informazioni obbligatorie tipo la quantità di taluni ingredienti (allergeni), la quantità totale dell’alimento, il relativo valore nutrizionale ma soprattutto l’assenza delle condizioni di conservazione. Tutta la merce il cui valore ammonta ad oltre 1000 euro, per un totale di oltre 80 kg è stata sottoposta a sequestro cautelativo. Il titolare è stato sanzionato (3.500 euro di multa) e segnalato all’autorità sanitaria.