Ancora una volta una sentenza di un tribunale amministrativo boccia l’ordinanza di un sindaco sulla chiusura della scuola. Questa volta è toccato al comune di Corigliano-Rossano che riaprirà domani le aule di medie ed elementari. Sospesa, in via cautelare, l’ordinanza del sindaco che prorogava la chiusura fino al 25 gennaio

.

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Da domani a Corigliano Rossano riprende l’attività scolastica in presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado per come stabilito dall’ordinanza Tar e secondo le direttive assunte dai dirigenti scolastici. Lo rende noto il Comune a seguito del pronunciamento del Tar che ha sospeso, in via cautelare, l’ordinanza con la quale il sindaco Flavio Stasi aveva stabilito il rientro a scuola per la didattica in presenza per il prossimo lunedì 25 gennaio. Il tribunale amministrativo ha motivato la decisione evidenziando che “la didattica a distanza, anche a voler mettere da parte le riserve pur diffuse circa la sua idoneità, specialmente nelle fasce di età qui considerate, a sostituire quella in presenza, implica comunque il rischio di non consentire a tutti gli alunni di esserne davvero pienamente partecipi in ragione del riflesso digitale del divario fra territori e in generale contesti socio-economici e culturali purtroppo diffusi nel meridione d’Italia”. Per l’amministrazione comunale si tratta di un fatto non del tutto inaspettato, in quanto era noto che la decisione di continuare a sospendere la didattica in presenza avrebbe potuto essere oggetto di legittima impugnativa nonostante opinione pubblica ed esperti in materia continuino ad essere divisi e con visioni contrastanti.

“L’Amministrazione comunale – afferma il sindaco Stasi – ha agito e continuerà ad agire senza tentennamenti, sempre spinta da un forte senso di responsabilità e per proteggere la comunità intera, anche quando le decisioni sono difficili: consapevoli del necessario bilanciamento di due fondamentali interessi, quali il diritto alla salute ed il diritto alla istruzione, abbiamo comunque scelto di tutelare la salute in un particolare momento che vede il nostro territorio, fortemente minacciato dalla curva dei contagi altalenante e da un tasso di positivi rispetto ai tamponi doppio rispetto al resto della Calabria e triplo rispetto al resto del Paese“. “Ora come comunità intera – conclude sindaco – a prescindere da quale sia il proprio pensiero individuale rispetto alla didattica in presenza, è necessario cogliere comunque con entusiasmo l’importante sfida del ritorno alla didattica in presenza per centinaia di nostri ragazzi, agendo con la massima attenzione e con grande senso di responsabilità”.