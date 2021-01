Crollo ad Amantea, la paura di nuove frane e i tempi certi per la messa in sicurezza

Cittadini e famiglie chiedono di intervenire nel più breve tempo possibile per mettere in sicurezza tutta la zona ed evitare l’isolamento. E Di Natale scrive al presidente f.f. Spirlì: “intervenire nel minor tempo possibile. La comunità amanteana non deve essere abbandonata a se stessa”

AMANTEA (CS) – Si sono concluse ieri sera le operazioni di ricerca, da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti con squadre e unità cinofile ad Amantea, dopo il crollo di un enorme pezzo di costone roccioso finito tra due edifici in viale Indipendenza, appena dentro il centro cittadino. Dopo aver svolto effettuato, con le unità cinofile, una battute di ricerca nell’area del cedimento, è stata esclusa la presenza di persone coinvolte nella frana mentre già ieri, per fortuna, non vi erano stati feriti. Sono 5 gli edifici sgomberati e circa 40 le persone che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per il rischio di ulteriori crolli e che sono state sistemate in un albergo. Evitata la tragedia, adesso il timore dei residenti è quello di rimanere isolati, visto che quella interessata dal crollo, è l’unica strada che attraversa il centro storico. Al momento l’area rimane off limits e lo sarà per diversi giorni anche perchè è stata interrotta l’erogazione di gas in attesa delle operazioni di ripristino.

C’è poi chi chiede tempi certi per mettere in sicurezza tutta la zona interessata dal crollo che, tra l’altro, era stata già attenzionata dai tecnici comunali dopo la segnalazione di alcune crepe emerse nel corso del tempo. Timori e ansie espresse anche dal consigliere regionale Graziano di Natale che con una nota ufficiale, ha richiesto al presidente facente funzioni Nino Spirlì, un intervento urgente per la messa in sicurezza del costone franoso nel centro storico di Amantea”. Il segretario-questore dell’assemblea regionale, già nella giornata di ieri, appresa la notizia, aveva palesato la propria vicinanza alla comunità amanteana “sarebbe potuta essere una tragedia. Per fortuna, apprendo dagli organi competenti che non vi sono feriti. Amantea è una Città alla quale sono legato col cuore per questo ho ritenuto opportuno incentrare su questa vicenda tutta la mia azione politica. Alcune famiglie sono state evacuate. A queste persone bisogna fornire risposte certe, rassicurazioni, dimostrando sensibilità”.

“La ragione del mio immediato intervento – prosegue Di Natale – è quella di richiedere, alla Regione Calabria, la predisposizione di mezzi e risorse per mettere in sicurezza l’intera area e soprattutto per evitare che si verifichino altri smottamenti di tal genere che potrebbero essere ben più gravi. È noto che la città è da più tempo commissariata, per tale motivo necessita di vicinanza e sostegno da parte degli organi sovracomunali. Oltretutto, va anche detto che, tale consistente smottamento, ha finito per interrompere l’unica strada che attraversa il centro storico ed il mancato ripristino della stessa, in tempi brevi potrebbe causare elevati disagi a famiglie ed attività”. L’esponente politico, nel ringraziare le forze dell’ordine, i Vigili del fuoco e gli uomini della Protezione Civile, ha concluso lanciando un’accorato appello, senza però risparmiare una stoccata alla politica regionale. “Innanzitutto, essendo un rappresentante delle istituzioni, ringrazio chi, sin da subito, si é prodigato con grande abnegazione e spirito di sacrificio. Mi sarebbe piaciuto prendere nota della presenza di qualche collega, ma così non è stato. Io, ho sentito l’esigenza di recarmi ad Amantea personalmente e di attivarmi, attenzionando la vicenda, per rassicurare il tessuto sociale. Auspico un pronto riscontro alle richieste della cittadinanza. Questa gente non deve essere abbandonata a se stessa. Resterò vigile, disponibile ad intavolare qualsiasi condizione possa risultare utile alla soluzione, passo dopo passo, del problema, tutelando il territorio che amo e che mi ha eletto”.