Caloveto, dopo oltre 10 anni sarà bonificata l’ex discarica Gadarre

Oltre un milione di euro previsto per la riqualificazione del paesaggio. La Giunta Municipale ha approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al piano di caratterizzazione

CALOVETO (CS) – Dopo oltre 10 anni dal suo inutilizzo sarà bonificato il sito di località Gadarre. Oltre un milione e 37 mila euro sono stati stanziati per gli interventi di ripristino ambientale dell’ex discarica che prevede la tutela ambientale, riqualificazione del paesaggio, salvaguardia e mitigazione dei rischi idrogeologici. A comunicarlo il sindaco Umberto Mazza che ha espresso soddisfazione per l’avanzamento dell’iter che prevede, come prossimo step, la convocazione della conferenza dei servizi con la Regione Calabria che attraverso il dipartimento politiche dell’ambiente finanzia l’opera.

Dalla realizzazione del sistema di estrazione del biogas mediante un pozzo verticale alla regimentazione delle acque meteoriche che verranno allontanate dal perimetro della discarica attraverso idonee canalizzazioni; passando dalle opere complementari, come il completamento e la sostituzione dei tratti malmessi della recinzione esistente, la realizzazione di un nuovo cancello d’ingresso, la sistemazione a verde delle aree con piantumazione di alberi e arbusti ed il sistema di illuminazione dell’area mediante installazione di pali fotovoltaici. Il progetto prevede, inoltre, tra gli altri interventi, il consolidamento dell’area interessata da fenomeni franosi sul lato sud-ovest, a valle dell’abbancamento dei rifiuti e la relativa riduzione delle pendenze esistenti lungo le scarpate.