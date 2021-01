Rilancio SS 106, 14 comuni del basso jonio cosentino chiedono di essere coinvolti

E avanzano la richiesta di poter partecipare all’incontro in Regione, previsto per domani, e “di cui si è venuti a conoscenza indirettamente sul programma di interventi sul tracciato ricadente nei loro territori”.

CARIATI (CS) – Sul tema del rilancio della Statale 106 e Megalotti 8-9, i 14 comuni del basso jonio cosentino (Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Campana, Cariati, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli e Terravecchia) chiedono di essere coinvolti ed invitati all’incontro, previsto per domani mercoledì 20 gennaio alla Regione Calabria e di cui si è venuti a conoscenza indirettamente, sul programma di interventi sul tracciato ricadente nei loro territori.

È quanto spiegano e ribadiscono i rispettivi sindaci Alfonso Benevento, Franco Mangone, Umberto Mazza, Agostino Chiarello, Filomena Greco, Flavio Stasi, Luigi Lettieri, Antonio Russo, Giovanni Pirillo, Dario Cornicello, Stefano Graziano, Pietro Nigro, Giovanni Matalone e Mauro Santoro in una nota trasmessa oggi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’Anas SPA – Direzione Generale ed alla sua Struttura territoriale Calabria ed all’assessore regionale alle infrastrutture Domenica Catalfamo.

Ss 106, i sindaci chiedono già da tempo di essere coinvolti

Nella nota i sindaci tengono a precisare che “con una nota del 6 luglio 2020 del Comune di Cariati – si ricorda nella stessa missiva – già si richiedeva di essere formalmente coinvolti in qualsivoglia attività presupponente gli interessi dei 14 comuni in caso di discussione e presentazione del progetto, nonché di eventuali modifiche, mutamenti o trasformazioni del tracciato in questione in quanto, parte degli stessi avevano già approvato il progetto preliminare dei lavori, a suo tempo predisposto dall’ANAS, valutando positivamente il tracciato denominato ASSE A”.

I sindaci colgono infine l’occasione per formalizzare, nella lettera comune, la richiesta, a ciascun destinatario per quanto di propria competenza, di informazioni dettagliate riguardanti tutti gli interventi ordinari, straordinari e di messa in sicurezza (tempistica, crono programma, etc.), previsti sulla SS106 per i prossimi 3 anni nonché copia dei progetti preliminari riguardanti il Megalotto 8 ed il Megalotto 9.