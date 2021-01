Rose: finisce con l’auto in un fossato, ferito 42enne

L’incidente è avvenuto questa mattina in contrada Boccalupo a Rose. Il conducente dell’auto è rimasto ferito

ROSE (CS) – Sono stati i vigili del fuoco di Rende ad estrarlo dalle lamiere dell’auto. L’incidente si è verificato questa mattina in contrada Boccalupo di Rose sulla Strada Provinciale 234 al km 11,900. Interessato dal sinistro un solo veicolo una Fiat Stilo che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo terminando in un fossato adiacente la sede stradale.

L’autista di 42 anni era rimasto incastrato nelle lamiere contorte del veicolo ed è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso. Poi è stato trasferito in ospedale. L’intervento dei vigili del fuoco è servito anche a mettere in sicurezza l’area e la vettura che è stata recuperata con ausilio di autogrù.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.