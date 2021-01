Scalea: rubate le offerte della Chiesa, sindaco “gesto inaccettabile”

Il furto è stato compiuto nella notte tra domenica e lunedì. L’Amministrazione Comunale esprime solidarietà al Parroco Don Giacomo Benvenuto

SCALEA (CS) – Un gesto vile quello perpetrato all’interno della Chiesa di San Nicola in Plateis. “La comunità di Scalea, e le parrocchie in particolare, hanno sempre offerto sostegno – scrive il sindaco Giacomo Perrotta – a quanti hanno manifestato necessità e dimostrato la capacità di essere solidale con i bisognosi che hanno la dignità e l’umiltà di saper chiedere aiuto. La violenza e l’arroganza di un gesto che ha violato la chiesa di San Nicola, di chi pensa di potersi appropriare con la forza di qualcosa che non gli appartiene, trova e troverà sempre nell’amministrazione ferma condanna. Auspico una risolutiva azione delle forze dell’ordine per individuare i responsabili di questo gesto”.

I fatti

Persone non identificate nella notte tra domenica e lunedì hanno rubato il denaro che si trovava nella cassetta delle offerte. E’ stato il parroco, don Giacomo Benvenuto, ad aver trovato il portone d’ingresso forzato ed ha avvisato i carabinieri che giunti sul posto hanno accertato il furto.