Smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi. Sequestrata autofficina a Torano Castello

TORANO CASTELLO (CS) – I carabinieri forestali di Cerzeto hanno denunciato il proprietario di una officina meccanica in località “Cutura” nella zona industriale di Torano Castello per violazioni alla normativa ambientale. In particolare, durante il controllo, i militari hanno rinvenuto all’interno dei locali dell’officina scarti di varie tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non, per i quali si è ipotizzato il reato di gestione illecita di materiali inquinanti. Inoltre, dal controllo, è emerso che non era presente alcun tipo di documentazione comprovante nel tempo le procedure di smaltimento che non hanno rispettato quanto prescritto dal decreto legislativo di riferimento. In più il locale è risultato privo di certificato di agibilità e quindi in assenza dell’attestazione dei requisiti di sicurezza previsti per tali attività. I carabinieri hanno proceduto quindi alla denuncia del responsabile per violazione delle norme in materia ambientale ed al sequestro penale del locale oltre ad elevare sanzione amministrativa di oltre 4.000 euro per l’omessa o irregolare tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti pericolosi e nocivi.