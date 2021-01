Cassano Ionio: sfonda a picconate la vetrina di un supermarket, arrestato

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di tentato furto e danneggiamento aggravati. Già a Natale aveva rubato in una tabaccheria di Cassano

CASSANO ALLO IONIO (CS) – I carabinieri di Corigliano hanno arrestato un 25enne pakistano che venerdì notte ha tentato di infrangere la vetrina d’ingresso di un supermercato del paese. Ad accorgersi di quanto stava accadendo un vigilante dell’esercizio commerciale che era presente all’interno e che ha subito chiamato i Carabinieri riferendo loro della presenza del 25enne che con una zappa aveva tentato di sfondare la vetrina del supermercato. Poi è uscito per tentare di fermarlo.

Sul posto sono intervenuti i militari di Cassano Ionio mentre il giovane, avendo compreso di essere stato scoperto, ha tentato di fuggire usando la bicicletta con la quale era arrivato sul posto. Nella fuga ha lasciato la zappa che il contenitore che gli sarebbe servito per nascondere la merce da rubare.

Nell’inseguimento però è scivolato ed è stato raggiunto dal guardiano e subito dopo dalla pattuglia dei Carabinieri. Il 25enne è già noto ai militari, che lo avevano arrestato qualche giorno prima di Natale per un furto ad una tabaccheria di Cassano, dalla quale aveva asportato denaro e numerosi pacchi di sigarette e per il quale era finito in carcere.