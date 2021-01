Una (penosa) conquista

La famiglia del disabile di Tarsia avrà accesso al fondo regionale per le disabilità gravissime

Si conclude positivamente, anche se solo in parte, la vicenda di Orlando Bertelli, il disabile di Tarsia, affetto dalla terribile malattia di Huntington di cui nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato, nel nostro Diario, le assurde vicissitudini legate alla solita burocrazia. Al 77enne di Tarsia era stato infatti precluso l’accesso al fondo regionale per le disabilità gravissime a causa del semplice ritardo nel rinnovo della domanda. Una esclusione incomprensibile, considerata l’irreversibilità della malattia di Orlando, che ormai da anni è costretto su una sedia a rotelle. Rimane l’amarezza per una vicenda di dolore e rabbia.