Falsi tecnici Enel bussano ai cittadini, è allarme sul tirreno cosentino

La segnalazione arriva dal Comune di Acquappesa che, con un post su Facebook, mette in allerta i cittadini e li invita a non aprire la porta di casa

ACQUAPPESA (CS) – Bussano alla porta spacciandosi per operatori dell’Enel e offrendo nuovi contratti per la fornitura di energia elettrica ma si tratterebbe di una truffa. A segnalare alcuni casi già accaduti sulla fascia tirrenica è il Comune di Acquappesa con un post sulla pagina Facebook dell’ente: “Più concittadini ci stanno segnalando, in queste ore, la presenza di presunti operatori dell’Enel, sul nostro territorio”.

“Gli stessi – viene spiegato – starebbero offrendo nuovi contratti per la fornitura di energia elettrica, casa per casa. Abbiamo provveduto a chiedere maggiori informazioni direttamente all’Enel, che ha smentito la presenza, ad Acquappesa, di suoi dipendenti o operatori. Pertanto, invitiamo, tutti, alla massima prudenza e, se necessario, ad allertare le Forze dell’Ordine”.