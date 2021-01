Agricoltura, 4 Comuni del cosentino: “accelerare procedure per la calamità naturale”

L’appello rivolto alla Regione Calabria, è stato lanciato dai Comuni di Cassano Jonio, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese e Terranova da Sibari

TERRANOVA DA SIBARI (CS) – “La Regione Calabria acceleri in ogni modo il confronto con il Governo, che prosegue la sua operatività ordinaria nonostante la crisi, per la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della fascia ionica delle province di Crotone e Cosenza colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici e idrogeologici di fine anno”. L’appello giunge dall’assessore all’agricoltura di Cassano allo Ionio, Gianluca Falbo; dall’assessore all’agricoltura di San Lorenzo del Vallo, Emilio Corrado; dall’assessore all’agricoltura di Spezzano Albanese, Maria Galizia; dal vicesindaco di Terranova da Sibari, Massimiliano Smiriglia, che ricordano l’importante delibera regionale approvata nei mesi scorsi per dichiarare lo stato di crisi dei settori produttivi, “ma ora – affermano – tocca al Governo nazionale mettere in campo le risorse necessarie“. “Abbiamo assistito ad una disastrosa annata agrumicola e olivicola – aggiungono – e le prospettive totalmente imprevedibili che abbiamo di fronte lasciano i produttori in uno stato di totale incertezza per l’anno in corso. Bisogna fare presto – concludono – perché ne va del sostentamento principale di migliaia di agricoltori e del tessuto economico del territorio”.